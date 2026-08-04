Гутерриш обозначил семь параметров кипрского урегулирования

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обозначил семь согласующихся с резолюциями Совбеза и принципами ЕС параметров кипрского урегулирования в ходе состоявшегося 28 июля совместного ужина с лидерами двух общин острова. Об этом сообщил принадлежащий газете "Филелефтерос" англоязычный информационный портал In-Cyprus со ссылкой на источники.

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По утверждению источников, глава Всемирной организации, во-первых, дал понять, что все усилия по решению проблемы острова должны привести к формированию на Кипре федеративного государства. Во-вторых, существование последнего должно базироваться на резолюциях СБ ООН. В-третьих, Гутерриш заявил, что исключает возможность достижения урегулирования на острове в формате существования двух государств. В-четвертых, генсек ООН выразил полное согласие с тем, что у Кипра должны быть один суверенитет, одна международная правосубъектность и одно гражданство.

Также Гутерриш считает, что весь Кипр должен быть государством - членом Европейского союза с распространением действия законодательства ЕС на всю территорию острова. Следующим условием стала отмена системы внешних гарантий безопасности Кипра. Последнее из требований - войска иностранных государств должны быть выведены с острова.

Источники утверждают, что во время ужина Гутерриш дал понять сторонам, что не собирается отступать от заложенных в резолюции СБ ООН принципов, подразумевающих необходимость формирования на острове двузональной и двухобщинной федерации. Его действия ограничены рамками этих документов, и он не может поступать по-другому, подчеркнул Гутерриш. Генсек также заранее сообщил лидеру греков-киприотов, президенту Республики Кипр Никосу Христодулидису и лидеру турок-киприотов Туфану Эрхюрману, что на пресс-конференции по итогам своего визита на остров он объявит о намерении созвать новый саммит по кипрскому урегулированию, не называя даты его проведения. При этом он ясно дал понять обеим сторонам, что этот саммит должен привести к возобновлению переговоров по решению проблемы острова, прерванных девять лет назад.

Также стало известно, что во время совместной встречи трех политиков Гутерриш предложил компромиссный вариант решения давней задачи открытия на Кипре дополнительных пунктов перехода межобщинной границы, сократив число новых КПП с четырех до двух и открыв пункты между населенными пунктами Афиену и Пирой, на котором настаивает греко-кипрская сторона, и между северо-восточными кварталами Никосии и пригородом столицы под названием Мья-Милья, за что ратует уже турко-кипрское руководство. Христодулидис сразу же принял это предложение, а Эрхюрман отверг его в таком виде, сказав, что согласится на этот вариант только при условии открытия еще одного КПП на дороге между деревнями Пила и Арсос-Ларнакас. В итоге вопрос о новых пунктах перехода границы так и остался нерешенным.