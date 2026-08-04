CNN: в ЕС произошел политический кризис из-за наплыва мигрантов в Сеуту

Массовое проникновение мигрантов в испанский анклав Сеута стало причиной масштабного политического кризиса в Евросоюзе. Об этом сообщает со ссылкой CNN.

Как отмечает телеканал, хотя сам инцидент завершился достаточно быстро, а большинство из 60 тысяч мигрантов вернулись в Марокко, выявило серьезные политические разногласия внутри ЕС, а также указало на возможные проблемы, с которыми объединение может столкнуться в будущем.

Напомним, что в конце июля город Сеута, расположенный в Северной Африке на границе с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Власти Испании направили в регион дополнительные силы полиции, нацгвардии и вооруженных сил. По меньшей мере 72 мигранта погибли — или утонули, или в давке.

Представители стран ЕС раскритиковали миграционную политику Испании. В частности, Италия, Чехия, Финляндия и Дания призвали временно приостановить участие Испании в Шенгенской зоне.