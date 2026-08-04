Названа истинная причина истерики лидеров ЕС из-за мигрантов в Сеуте

Резкая критика со стороны европейских лидеров в адрес Мадрида из-за наплыва мигрантов в Сеуте обусловлена усилением позиций ультраправых сил и предстоящими выборами, которые политики используют для громких антимиграционных заявлений. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу мадридского отделения аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» (ECFR) Карлу Оббс.

«Подобная реакция, скорее всего, была вызвана двумя факторами... Во-первых, по всему континенту растет влияние крайне правых партий, близятся несколько выборов, и из Испании получился очень удобный фон для того, чтобы правительства делали резкие заявления по миграции для своего электората», — пояснила специалист.

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Ранее 22 руководителя стран Евросоюза обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием обязать Мадрид ужесточить контроль внешних границ сообщества. Позиция испанского премьера Педро Санчеса, который продвигает мягкие программы легализации мигрантов, вызвала недовольство в Брюсселе. Дополнительное напряжение вокруг испанского руководства возникло на фоне его разногласий с союзниками по другим внешнеполитическим темам, включая критику действий США против Ирана и сближение с Пекином.

Реакция европейских партнеров на события в Сеуте вызвала глубокое разочарование в Мадриде. Испанская сторона заявила о намерении потребовать от союзников реальной солидарности на предстоящих консультациях. При этом в МИД Испании подчеркнули, что практически все нелегалы, прорвавшиеся через границу 30 июля, уже были оперативно высланы обратно в Марокко.