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В Германии формируется «Четвертый рейх»

Германия сознательно отказывается от своей автомобильной промышленности, чтобы сосредоточиться на милитаризации и подготовке к войне с Россией. Амбиции зарождающегося в стране «Четвертого рейха» оценили в статье для Shueisha экс-аналитик МИД Японии Масару Сато и приглашенный профессор Университета Досися Такао Коминэ.

Эксперты пришли к выводу, что «вакцина демократии на Европу больше не действует», при этом Германия продала свою «убыточную и практически разрушенную автомобильную промышленность» Китаю и готова переключиться на производство танков.

«Германия с неповторимым пылом бросается в омут, который не имеет никакого отношения к ее национальным интересам, интересам ее народа или даже миру в целом», — констатировали японские политологи.

Россия возглавила рейтинг сильнейших ВВС Европы

Россия обладает самым большим в Европе количеством самолетов, в том числе и собственным истребителем пятого поколения Су-57, возглавляя рейтинг сильнейших ВВС. Об этом пишет американский журнал The National Interest, специализирующийся на военной тематике.

Также в первую тройку входят Турция, ВВС которой насчитывают в общей сложности более 1 000 самолетов и около 300 истребителей, и Великобритания, жемчужиной Королевских ВВС которой служит американский истребитель F-35B Lightning II.

«Не следует питать иллюзий насчет слабости военно-космических сил России: ее ВКС — сильнейшие в Европе, вне конкуренции», — заметили американские военные эксперты.

Кризис в Сеуте может привести к власти Ле Пен

Миграционный кризис в городе Сеута — испанском анклаве на севере Африки — может иметь политические последствия не только для Испании, но и для соседних стран, и помочь лидеру «Национального объединения» Марин Ле Пен выиграть президентские выборы во Франции. Об этом пишет британское издание The Spectator.

Журналисты обратили внимание на то, что кадры из Сеуты, куда прорвались более 60 тысяч марокканцев, показали в том числе и французские каналы, и жители Франции «знают, что их страна — предпочтительное направление для большинства марокканцев». На этом фоне Ле Пен пообещала в случае прихода к власти «немедленно усилить контроль на границах» и «оставить право свободного передвижения в Шенгене только за гражданами ЕС».

«Возможно, именно на прошлой неделе Ле Пен и выиграла президентские выборы», — отмечается в статье.

Хакеры опубликовали данные 114 тысяч британских силовиков

Хакеры взломали базу данных полиции Великобритании и выложили в даркнете данные 114 тысяч силовиков, в том числе сотрудников Минобороны, МВД, Национального агентства по борьбе с преступностью и Королевской прокурорской службы. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Times.

Ответственность за взлом взяла на себя группировка хакеров, которую ранее связывали с кражей конфиденциальных данных Минобразования Великобритании. При этом британские силовики отметили, что «утечка подвергает их серьезной опасности».

Пособник нацистов похоронен в Латвии с воинскими почестями

В Латвии с почестями похоронили 102-летнего Лаймониса Эзергайлиса, который служил в латышском легионе СС. Информацию о похоронах дал телеканал LSM.

По данным канала, «латвийского легионера и общественного деятеля Лаймониса Эзергайлиса» похоронили на братском кладбище Лестене в городе Тукумс.