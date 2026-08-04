В Испании уволили сотрудницу, обнародовавшую данные о мигрантах в Сеуте

В Испании сотрудницу отдела коммуникаций департамента национальной безопасности (DSN) незамедлительно уволили после того, как она обнародовала информацию о количестве мигрантов, проникших в анклав Сеута. Об этом сообщила испанская газета El Pais.

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Утром 31 июля на сайте DSN появился пресс-релиз, в котором говорилось, что в Сеуту из Марокко проникли 49 тысяч нелегальных мигрантов. В сообщении также отмечалось, что это "крупнейший миграционный кризис, зафиксированный в городе с мая 2021 года". Однако официальные данные испанского МВД на тот момент сообщали лишь о 40 тысячах прибывших.

Вскоре после публикации пресс-релиз был удален с сайта департамента. Сама сотрудница, которая несколько лет отвечала за работу сайта DSN, а до этого трудилась в министерстве обороны, получила звонок из канцелярии премьер-министра и была уволена.

Как отмечает издание, подобные кадровые решения в Испании редки. Обычно провинившихся госслужащих возвращают на прежние должности. Однако на этот раз женщине не предложили иного места, в результате чего она сохранила формальный статус госслужащей, но лишилась зарплаты.

В конце июля испанский анклав Сеута, граничащий с Марокко, столкнулся с массовым наплывом мигрантов. Власти направили туда дополнительные силы полиции и армии. Массовое проникновение мигрантов в Сеуту произошло после решения Верховного суда Испании, который запретил немедленно высылать нелегалов, обязав власти давать им возможность запросить убежище. Мэр города Хуан Хесус Вивас заявлял, что за сутки в город проникли около 60 тысяч человек.

Испанские власти столкнулись с критикой со стороны других стран Евросоюза, которые отказываются принимать мигрантов и призывают пересмотреть шенгенские правила. При этом министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что из Сеуты будут высланы все нелегалы "до последнего".