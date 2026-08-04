Раскрыты требования США к Ирану для заключения сделки

США требуют от Ирана разбавления ядерного топлива для его дальнейшей утилизации или использования на атомных электростанциях в рамках возможной сделки.

Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«США требуют разбавления топлива, чтобы его нельзя было легко приспособить для использования в вооружениях, и последующей передачи в США или другое государство, где его можно будет утилизировать или использовать на атомных электростанциях», — передает издание слова собеседников.

По словам чиновников, пожелавших остаться анонимными, даже если переговоры по ядерному вопросу начнутся, они затянутся до осени и, возможно, до более позднего срока.

Уточняется, что некоторые из этих чиновников сомневаются в шансах на договоренность по урану и полагают, что США могут ограничиться заявлением о том, что иранские запасы этого материала будут оставаться под завалами ядерных объектов, по которым США нанесли удары в июне 2025 года.

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