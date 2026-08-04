Власти Киргизии ответили на сообщения об иностранных военных в стране

Администрация президента Киргизии назвала абсолютной ложью публикации в соцсетях о якобы присутствии вооруженных иностранных формирований, охраняющих стратегические объекты и месторождения на территории республики.

"Со всей ответственностью заявляю: на территории Кыргызстана не находятся вооруженные силы или иные силовые структуры какого-либо иностранного государства. Это невозможно", - написал в соцсетях пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов.

Он добавил, что обеспечение безопасности на разработках месторождений осуществляется сотрудниками органов внутренних дел Киргизии или частными охранными организациями.

Поводом для официального опровержения стали ролики пользователя Айдарбека Раева, который утверждал, что предприятия в стране якобы контролируются силовиками из других стран. Как подчеркнул Аскат Алагозов, подобные вбросы нацелены на создание искусственной паники среди населения, а сам автор видео в 2024 году обзавелся паспортом Соединенных Штатов Америки и стал инструментом внешних сил, стремящихся дестабилизировать ситуацию в республике.

В пресс-службе президента добавили, что единственным законным иностранным военным объектом в Киргизии остается российский объединенный военный центр в Канте, который функционирует в рамках международных обязательств в составе ОДКБ.