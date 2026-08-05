В США назвали деталь сделки по Ормузу

Сделка по Ормузскому проливу подразумевает заход торговых судов в Персидский залив через территориальные воды Ирана. Деталь возможного соглашения раскрыло издание The Wall Street Journal (WSJ).

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В частности, сделка предполагает, что торговые суда будут входить в Персидский залив через коридор у берегов Ирана, а покидать его через территориальные воды Омана. При этом плата за выход из залива взиматься не будет, отмечает WSJ.

Ранее сообщалось, что Тегеран отказался принять последнее предложение Вашингтона об открытии Ормузского пролива.