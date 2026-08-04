Иран и Оман приблизились к согласию по сделке о судоходстве в Ормузе

Иран и Оман близки к заключению соглашения, касающегося судоходства через Ормузский пролив. Следующие в Персидский залив суда будут двигаться вдоль иранского побережья, а те, что выходят из залива, — вдоль оманского, сообщает The New York Times.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил об отмене ударов по Ирану в связи с намечающимся урегулированием, которое включает открытие Ормузского пролива и решение вопросов ядерной программы Тегерана.

Иранские официальные лица объяснили, что за проход по установленному маршруту будет взиматься «сервисный сбор». Эти средства пойдут на покрытие расходов, связанных с обеспечением безопасности и экологических мер.

Высокопоставленные представители Пентагона выражают скептицизм относительно соглашения между Ираном и Оманом, поскольку оно может быть воспринято как уступка со стороны США. Они также указывают на сохраняющуюся опасность мин в районах, прилегающих к оманским водам.