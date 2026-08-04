Санкции, подготовленные покойным сенатором Линдси Грэмом* (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), ударят по экономике Соединенных Штатов сильнее, чем по России, пишет издание Responsible Statecraft. Новые ограничения грозят Вашингтону потерей геополитического влияния.

«Фактически, если кто и проиграет от этого закона, так это Соединенные Штаты, которые столкнутся с экономической нестабильностью и потерей геополитического влияния, поскольку все больше стран устанут от использования Штатами доллара в качестве оружия и будут искать альтернативы», — отмечается в материале.

Авторы публикации указывают, что расчет инициаторов сломить позицию Москвы не оправдается. Предложенные меры с большей вероятностью усилят российскую решимость и затянут конфликт, помешав мирному урегулированию на Украине.

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Разработанный при участии сенатора законопроект устанавливает стопроцентные пошлины для пяти ключевых покупателей российских энергоресурсов, а также пятикратные сборы на весь импорт товаров из России в Штаты. Документ также обязывает главу Белого дома Дональда Трампа ввести полный запрет на ввоз российского урана, включая продукцию «Росатома», и регулярно применять санкции в отношении руководства российской госкорпорации.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.