Украинские власти отстают от графика реформ, которые необходимы для продвижения в переговорах с Евросоюзом, сообщает The Economist.

Издание отмечает, что публичная поддержка Киева со стороны европейских лидеров не всегда отражает реальную ситуацию. В июне состоялся диалог по вопросам верховенства закона, борьбы с коррупцией и реформы госуправления, однако украинская сторона представила лишь четыре законопроекта, из которых Верховная рада приняла два. При этом многие меры должны были быть реализованы еще до начала текущего года.

Украина стала кандидатом на вступление в ЕС летом 2022 года. В июле 2026 года начались переговоры по второму из шести кластеров. Всего процесс включает 33 раздела, объединенных в шесть блоков, однако открытие переговоров не означает автоматического членства и не определяет точных сроков его достижения.

В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад, и конфликт может прекратиться сразу же, если Киев примет соответствующие решения.