Франция столкнулась с опасностью из-за пожаров
Во Франции ввели оранжевый уровень пожароопасности в 12 департаментах с 4 августа, следует из данных национальной метеослужбы Météo-France.
Решение связано с установившейся аномальной жарой и критическим иссушением почвы в южных и центральных регионах страны. Власти призывают местных жителей и туристов строго соблюдать меры безопасности, ограничить посещение лесных массивов и не разводить открытый огонь. Риск возникновения масштабных природных возгораний в этих зонах оценивается как чрезвычайно высокий.
FT: вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров
Лесные пожары, накрывшие юго-запад Франции, стали крупнейшими за полвека. На 27 июля площадь возгорания составляла 115 тысяч гектаров.