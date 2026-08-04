Иран создаст серьезные угрозы для американских военных кораблей в случае сохранения морской блокады США.

Об этом заявил военный советник верховного лидера Исламской Республики Мохсен Резаи в интервью SNN.

«Если Соединенные Штаты сохранят морскую блокаду, мы создадим серьезные угрозы для американских военных кораблей», — сказал он.

Генерал добавил, что для начала переговоров с США нужно изменение поведения американской стороны. Он уточнил, что выполнение предварительных условий Исламской Республики является признаком изменения поведения США.

Трамп откровенно назвал цель войны против Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп назвал текущие переговоры с Ираном последней возможностью Тегерана заключить сделку с Вашингтоном. Американский лидер добавил, что отмененный удар по Исламской Республике стал бы крупнейшей атакой со времен Второй мировой войны.