Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что его страна никогда не станет членом Североатлантического альянса. Это высказывание прокомментировал журналист Чей Боуз в соцсети X, передает РИА Новости.

Боуз отметил, что Киев наконец признал то, о чем давно говорили многие наблюдатели. По его словам, альянс десятилетиями давал Украине обещания, которые не были подкреплены реальными действиями, заставляя страну подстраиваться под западные стандарты. Журналист также назвал НАТО «бумажным тигром», подчеркнув, что ситуация с членством Украины лишь подтверждает этот тезис.

Ранее издание «РБК-Украина» сообщило, что Киев выражает сомнение в возможности урегулирования конфликта до конца года. По данным источников, реальных перспектив мирного урегулирования в 2026 году почти нет.

Один из собеседников заявил, что стороны находятся в поиске новых идей, поскольку старые не работают. Определенные надежды возлагаются на визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, а затем на их потенциальную поездку в Москву.

В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад, и конфликт может прекратиться сразу же, если Киев примет соответствующие решения.