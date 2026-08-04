Бернэм призвал изменить многовековое устройство Британии

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм поддержал создание собственной Конституции. Единый основной закон должен закрепить принципы управления страной и распределить полномочия между центральной властью и регионами.

Инициатива связана с программой децентрализации, которую новое правительство сделало одним из своих приоритетов, сообщает Euractiv. Бернэм намерен передать местным властям дополнительные финансовые и административные полномочия, сократив зависимость территорий от решений Уайтхолла.

По словам главы правительства, такая реформа неизбежно подводит страну к «новому конституционному устройству». Он предложил сформулировать четкий набор принципов, определяющих порядок управления Великобританией и минимальные гарантии для жителей всех ее частей.

Речь идет не о создании Конституции с нуля. Конституционная система Великобритании уже существует, однако ее нормы не закреплены в едином документе. Государственное устройство регулируют парламентские законы, судебные решения, правовые обычаи, международные договоры и неписаные политические соглашения.

Бернэм считает, что отсутствие единого основного закона позволяет концентрировать слишком много полномочий в Вестминстере. Конституция могла бы четко разграничить компетенции национального правительства, администраций Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также региональных и муниципальных органов.

В основу реформы премьер предлагает положить принцип сопоставимого уровня жизни во всех регионах. В качестве одного из ориентиров он называл Основной закон Германии, предусматривающий выравнивание условий между более обеспеченными и менее развитыми землями.

В рамках децентрализации английским регионам планируют предоставить больше контроля над налоговыми поступлениями, транспортом, жилищной политикой и общественными услугами. Ожидается, что с 2028 года региональные мэры смогут оставлять на местах часть собранного подоходного налога.

Идею Конституции Бернэм выдвигал еще до назначения премьер-министром. В 2024 году он вместе с мэром городского региона Ливерпуль Стивом Ротерамом изложил свои предложения в книге Head North. Авторы связывали территориальное неравенство с чрезмерной централизацией британского государства.

Пока предложение не оформлено в законопроект и не имеет установленного срока реализации. Кодификация конституционных норм может занять несколько лет, потребовать консультаций с региональными администрациями, общественными организациями и экспертами, а также вызвать продолжительные споры в парламенте.

Принятие единого документа стало бы одним из наиболее масштабных преобразований британской государственной системы за последние столетия. Конституция может не только закрепить права регионов, но и ограничить возможность правительства и парламентского большинства менять основные правила простым голосованием.