«Остановить сложно»: в Польше участились случаи насилия над украинцами

В Польше участились случаи преступлений с участием украинских беженцев. Как сообщает РИА Новости, обычно местные нападают на приезжих, но иногда случается и наоборот.

Тяжелые отношения

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал граждан страны бороться с нападками на украинцев со стороны местного населения, а также раскритиковал оппозицию за разжигание ненависти. Он обратился к президенту Каролю Навроцкому с просьбой «перестать хранить молчание по этому вопросу».

«Он хвалил фанатские разборки как вид благородной борьбы. Прошу теперь посмотреть, как выглядят эти благородные разборки в исполнении радикалов из Gromada и Bracia Kamraci. Полиция получит мою полную поддержку в борьбе с патологией, бандитизмом и насилием», — заявил Туск.

Этими словами премьер ответил на сообщения о всплеске насилия в отношении украинских беженцев. Как сообщала газета Rzeczpospolita, в первом полугодии 2026-го правоохранительные органы зарегистрировали 180 заявлений о нападениях — на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Всего за прошлый год поступило 275 обращений.

Один из инцидентов случился во Вроцлаве в середине июля — трое мужчин избили 20-летнюю украинку и ее 21-летнего избранника. По словам очевидцев, нападавшие были вооружены кастетами и ножами. Поводом для конфликта стал украинский акцент беженцев. Силовики задержали двух нападавших — им грозит лишение свободы. При этом адвокат обвиняемых утверждает, что ссора случилась на бытовой почве.

В начале августа другой инцидент произошел в Кожухове, в 30 км от Вроцлава. Поводом для драки стало прослушивание украинских песен — пострадали трое украинских беженцев. Диппредставительство Украины после этого призвало украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться возможным провокациям.

Однако есть и случаи нападения и со стороны украинцев. Так, во Вроцлаве 18-летний беженец попытался зарезать 30-летнюю местную жительницу. По версии полиции, украинец проследил за жертвой до входа в здание, а затем набросился на нее на лестничной клетке.

Отмечается, что премьеру Туску вместо Навроцкого ответил пресс-секретарь Рафал Лешкевич. Он обвинил премьера в неспособности защитить живущих в стране граждан Украины от агрессии.

Поляки против

Опросы польского центра Opinia24 показывают, что 36% поляков уверены, что отношениях местных жителей к украинцам ухудшилось. Кроме того, 52% выступили против принятия Украины в ЕС, а 44% выступили за прекращение помощи Киеву в связи с его позицией по украинским националистам. 55% поддержали решение Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого орла.

В Центре диалога имени Юлиуша Мерошевского пришли к выводу, что с 2023 года уровень негативного отношения поляков к украинцам вырос — с 17% до 43%. Социологи считают, что это связано с усталостью от конфликта на Украине и подозрениями, что деньги на помощь беженцам расходуются нерационально.

Одновременно с этим Центр исследований миграции Варшавского университета опубликовал отчет, из которого следует, что почти 75% украинцев рассчитывают на долгосрочное проживание в Польше. 44% из них надеются остаться хотя бы на несколько лет, а 13% хотят жить в Польше постоянно.

Также специалисты отмечают, что у 83 процентов украинских беженцев в Польше есть постоянная работа. 57% работают на полной ставке по трудовому договору, хоть 45% и трудоустроились не по профессии. При этом лишь 18% получают больше средней по стране зарплаты в 9,4 тысячи злотых (почти 200 тысяч рублей), а доход 40% приезжих — до 5 тысяч злотых (106 тысяч рублей). На Украине средняя зарплата составляет 30,3 тысячи гривен (54 тысячи рублей).

Деньги кончаются

Политолог Александр Дудчак отмечает, что поляки издавна не любят украинцев, но согласны были скрывать свои чувства из-за щедрого финансирования со стороны ЕС. В последнее время оно начало сокращаться, из-за чего власти Польши и рядовые граждане все громче заявляют о себе.

«Варшава зарабатывала на торговле оружием с Киевом, отказывалась принимать у себя африканцев, объясняя это тем, что у нее уже есть украинцы. Но сейчас денег стали выделять меньше, чем, например, в 2023-м, и поляки вдруг вспомнили, что Киев героизирует Бандеру и вообще беженцы себя как-то неправильно ведут. Когда ЕС полностью утратит интерес к Украине, наступит очередной этап эскалации — уже польско-украинского конфликта», — заявил Дудчак.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов уверен, что одна из главных причин всплеска насилия по отношению к украинским беженцам — разногласия между Варшавой и Киевом в подходе к вопросу сохранения исторической памяти. Он заявил, что Навроцкий не смог пройти мимо героизации нацистов на Украине, а польские националисты сразу поддержали его. Нападения на беженцев стали продолжением этого противостояния.

«Так что остановить насилие довольно сложно. Для этого, в частности, потребуется, чтобы президент Польши пересмотрел свою позицию, но это будет иметь для него политические последствия», — заявил Денисов.

Вместе с тем эксперт замечает, что украинцы все еще хотят жить в Польше, поскольку у них нет альтернативы. Если бы мужчин на родине не ждала неизбежная мобилизация, семьи беженцев еще могли бы думать о возвращении, однако в текущих условиях они готовы мириться с негативным к себе отношением.