Испания обратилась с призывом к ЕС из-за ситуации с мигрантами

Испания призвала правительства других стран Европы воздержаться от публичной критики Марокко за миграционный кризис в испанской Сеуте. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники.

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Отмечается, что такая просьба прозвучала во время онлайн-встречи глав МИД стран — членов ЕС.

Издание отмечает, что эта просьба Мадрида демонстрирует стремление Евросоюза не обострять отношения с важным партнером, который и в будущем будет играть важную роль в регулировании миграционных потоков в Европу.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.

3 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что из Сеуты будут выдворены все мигранты «до последнего».

Ранее несколько стран ЕС отказались подвергать критике Испанию из-за миграционного кризиса.