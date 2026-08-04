Зеленский поставил задачу повлиять на отношения России и Китая

В ходе совещания с украинскими послами Владимир Зеленский поставил задачу активнее работать над отношениями с Китаем, чтобы не допустить полной поддержки Москвы со стороны Пекина. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы Китай полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, все это нужно строить», — сказал Зеленский.

Зеленский: Украина планирует создать Карпатскую международную инициативу

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва высоко ценит конструктивную, взвешенную позицию Пекина по Украине, которая основана на глубоком понимании генезиса кризиса и путей его политического урегулирования.

Лавров отметил, что урегулирование кризиса основано на установлении и устранении его первопричин, как это и предполагается применительно ко всем конфликтам в соответствии с положениями инициативы, которую председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул в области глобальной безопасности.

Ранее МИД КНР заявил о новом этапе отношений Китая и России.