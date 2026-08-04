Политический активист, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей заявил, что Украина ведет себя крайне неразумно, ссорясь в текущих условиях с союзниками. Об этом он написал в социальной сети Х.

Мюррей отметил, что решение Украины отказаться от связей с Польшей выглядит глупо.

«Поскольку Украина теряет доступ к Черному морю, ее решение оттолкнуть Польшу, прославляя украинские нацистские военные части времен Второй мировой войны, выглядит еще более глупым», — указал аналитик.

Премьер Польши объявил следующие 100 дней решающими для Украины

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что героизация УПА* (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) стала роковой ошибкой президента Украины Владимира Зеленского. При этом глава ведомства подчеркнул, что разногласия по вопросам исторической памяти не должны привести к отказу от поддержки Украины.

*Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России.