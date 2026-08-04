Пока вы спали: санкции США против Минобороны РФ и угроза России и Китая для Японии

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Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в срыве второго этапа плана по Газе

Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Страны предупредили, что продолжающиеся удары ставят под угрозу реализацию второго этапа мирного плана, пишет РИА Новости со ссылкой на документе, который привел МИД Турции.

"Продолжающиеся нарушения со стороны Израиля являются нарушением соглашения о прекращении огня и подрывают усилия по реализации его второго этапа", - говорится в заявлении.

Так, согласно документу, страны-посредники решительно осудили "продолжающиеся действия Израиля в секторе Газа, в частности удары по медицинским учреждениям и объектам здравоохранения, которые, по их оценке, привели к гибели мирных жителей, включая женщин и детей, и являются грубым нарушением международного права и международного гуманитарного права".

В заявлении подчеркивается, что Израиль "должен выполнять все обязательства, вытекающие из международного права и соглашения о прекращении огня".

США ввели санкции против подразделений Минобороны России

Администрация США ввела санкции против некоторых российских структур, включая два управления Минобороны РФ и Сухопутные войска России. Предлогом стали якобы имевшие место нарушения внутреннего законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление Госдепартамента США, размещенное 3 августа в Федеральном реестре.

Как говорится в документе, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 24 июля. Так, в санкционный список внесены Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ, Сухопутные войска РФ, а также 1061-й центр материально-технического обеспечения. Кроме этого, ограничения введены в отношении компании "Гидеон Альфа" и ООО "Интернэшнл инвест компани". Рестрикции также распространяются на их дочерние структуры и "на их правопреемников". Кроме того, в перечне указаны Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик, Александр Приходько и Сергей Цибарев.

Санкции предусматривают запрет для всех федеральных ведомств США на закупку у перечисленных юридических и физических лиц каких-либо товаров, технологий или услуг. В документе также говорится о запрете на оказание им какой-либо поддержки, продаже продукции военного назначения и выдаче лицензий.

В МИД рассказали, что ВСУ начали делать при Драпатом

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ удары противника по гражданским объектам усилились, пишет РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".

"Усилились те тенденции, которые были обозначены ранее. Они не развернулись, не поменялись, просто были активизированы. Упор на терроризм, на войну с гражданскими объектами и гражданскими лицами был сделан именно при Федорове и сейчас поддерживается и расширяется Драпатым", — сказал дипломат.

Он также отметил, что после кадровых перестановок в военном руководстве Украины тенденция к совершению подобных атак получила дальнейшее развитие.

Минобороны Японии видит угрозу в сотрудничестве РФ и Китая в военной сфере

В Минобороны Японии увидели угрозу безопасности в активизации сотрудничества между Россией и Китаем, в том числе в военной сфере. Такие оценки содержатся в ежегодном докладе Министерства обороны Японии "Белая книга", сообщает ТАСС.

Так, по мнению авторов документа, который был принят сегодня, "российские военные продолжают активную военную деятельность вблизи Японии, демонстрируя тенденцию к размещению новейшей военной техники на Дальнем Востоке".

"Военная активность России в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию, в сочетании со стратегическим партнерством с Китаем, представляет собой серьезную угрозу безопасности", - полагают они.

Что касается Китая, то в докладе отмечается "укрепление сотрудничества с Россией, в том числе в военной сфере". Говоря о совместных пролетах российских и китайских самолетов, а также проходах их кораблей "в окрестностях Японии", аналитики японского ведомства высказали мнение, что "подобные неоднократные совместные действия явно направлены на демонстрацию [силы] в отношении Японии и представляют серьезную угрозу безопасности Японии".

"Мы проиграли". Полковник ВС США выступил с неожиданным заявлением о России

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США и их союзники потерпели поражение на Украине. По его словам, Москва смогла укрепить свои позиции, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Мы проиграли на Украине. И когда я говорю "мы", я имею в виду США. <…> Все наши союзники на грани банкротства, все разоряются. Ни у кого нет денег. Никакой великой мобилизации Европы против России не будет", — отметил Макгрегор.

Военный аналитик также подчеркнул, что Москва сумела укрепить свои позиции.