Предупреждение президента России Владимира Путина о последствиях вооружения Украины начало сбываться. К такому выводу пришли обозреватели китайского издания 360kuai.

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За последние годы США и европейские страны направили Киеву вооружения и боеприпасы на десятки миллиардов долларов. Поставки продолжаются до сих пор, несмотря на неоднократные заявления России о риске попадания боевых систем на черный рынок.

По данным 360kuai, западная пресса обнародовала отчет об исчезновении более 800 тысяч единиц оружия, переданного Украине. Публикация вызвала беспокойство в европейских странах, поскольку установить местонахождение пропавшего арсенала не удалось.

Китайские журналисты утверждают, что речь идет не только о стрелковом оружии. Среди исчезнувших систем якобы оказались американские противотанковые ракеты Javelin и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

Авторы материала напомнили, что Владимир Путин неоднократно предупреждал о появлении поставленного Киеву вооружения на нелегальном рынке. В 360kuai связывают происходящее с высоким уровнем коррупции на Украине и недостаточным контролем за распределением иностранной военной помощи.

США и Евросоюз долгое время не принимали эти заявления во внимание, считают китайские обозреватели. Теперь европейские страны сами столкнулись с последствиями бесконтрольных поставок. По версии издания, часть оружия и боеприпасов уже могла попасть в Европу и США, где оказалась в распоряжении криминальных группировок.

Аналитики 360kuai пришли к выводу, что прогноз Москвы подтвердился. Западные государства создали проблему, которую теперь не могут контролировать, а Украина, как утверждает издание, превратилась в один из центров нелегального оборота оружия.