Украинцев предупредили о тяжелой зиме из-за нехватки средств на отопление

Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель предупредила сограждан о серьезных трудностях предстоящей зимы. Она заявила в соцсети Х, что энергетическая отрасль страны фактически на грани коллапса.

По ее словам, перед началом отопительного сезона сектору требуется около €650 млн. Мендель отметила, что без этих средств население окажется в очень трудном положении.

«Украинское население обречено», — написала Мендель.

На Украине заявили о грядущей сложной зиме

Она также признала, что даже при поступлении запрошенной помощи ситуацию радикально не изменить — восстановительные работы будут малоэффективны, пока продолжается конфликт, поэтому проблемы с теплоснабжением для граждан сохранятся.

Накануне директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что Украина недостаточно подготовлена к зимним ударам по объектам энергосистемы.

Эксперт пояснил, что основная проблема заключается в незавершенности процесса модернизации критической инфраструктуры, включая системы отопления и водоснабжения. По его словам, переход на более стабильные модели работы не будет реализован в полном объеме к началу холодов. Харченко также указал на медленные темпы поставок оборудования со стороны международных партнеров.

Ранее экс-соратница Зеленского рассказала, чем обернулись для Украины удары по России.