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Умерова заподозрили в планах продавать данные разведки на новой должности

Lenta.ruиещё 1

Депутат Херсонской областной думы Александр Фомин заподозрил Рустема Умерова в планах продавать разведданные на новой должности главы Службы внешней разведки (СВР) Украины. Его слова приводит ТАСС.

Умерова заподозрили в планах продавать данные разведки на новой должности
© Global Look Press

Чиновник отметил, что на Украине меняются местами политические фигуры без фактической смены сути системы. Он также указал на серьезные проблемы с коррупцией в украинской структуре власти.

Зеленский подтвердил, что Умеров будет назначен главой СВР Украины

«Умеров неоднократно обвинялся в коррупции, и его приход во внешнюю разведку значит одно — украинские данные разведки с высокой долей вероятности можно будет купить в каком-нибудь даркнете», — подчеркнул Фомин.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил назначение Умерова новым главой СВР. До этого украинские СМИ называли Умерова главным кандидатом на должность нового посла Украины в США.