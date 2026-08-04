Отец Маска назвал Россию удивительным местом

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол поделился, что был поражен высоким уровнем развития России и инфраструктурой страны. Его слова приводит РИА Новости.

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«Я не могу не поражаться тому, что вижу в России. Это удивительное место», — сказал Маск.

Он добавил, что многие вещи в стране оценивал с точки зрения инженера, и неоднократно задумывался о том, как это удалось сделать.

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«Меня просто поражает уровень развития, организованности и чистоты в России», — добавил он.

По словам Эррола Маска, эти качества современной России можно заметить с первого взгляда.

Ранее Эррол Маск посоветовал россиянам ценить то, что у них есть в своей стране, и игнорировать внешние ограничения.