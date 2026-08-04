Отставка Федорова привела к очередным протестам на Украине

Акции прошли 3 августа в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове, а также ещё в пяти городах. Митинги продолжаются уже девятнадцатый день подряд, сообщают украинские медиа.

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К столичным протестам добавились выступления в Ивано-Франковске, Николаеве, Одессе, Ровно и Тернополе. Причиной недовольства стало смещение Михаила Фёдорова с поста министра обороны 14 июля.

Силовики раскрыли организаторов «картонных митингов» на Украине

Президент Владимир Зеленский объяснил это конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским. Однако украинские политики и СМИ связывают отставку с устранением сильного соперника, поддерживаемого либеральными западными кругами.

Шестой день протестов принёс первый результат. Зеленский уволил Сырского, и 22 июля новым главкомом стал Михаил Драпатый.