Премьер Британии ушел в отпуск через две недели после назначения

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм ушёл в отпуск спустя всего две недели после вступления в должность. Его каникулы продлятся до конца недели, однако он останется на связи с чиновниками и будет получать отчёты.

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В окружении премьера объяснили отпуск напряжённой предвыборной кампанией и подготовкой к посту. В его отсутствие обязанности будет исполнять министр по особым поручениям Луиз Хейг.

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Депутат от Reform UK Ли Андерсон раскритиковал Бернэма, заявив, что серьёзный премьер не уходит в отпуск через две недели. Бернэм стал премьером 20 июля, сменив Кира Стармера.

Ранее сообщалось, что в Британии депутат высмеяла Францию за отказ бороться с мигрантами.