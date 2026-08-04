В Британии депутат высмеяла Францию за отказ бороться с мигрантами

Депутат Палаты общин от оппозиционной партии Reform UK Сара Почин, обсуждая несогласие Франции с британским предложением использовать военные корабли для перехвата нелегальных мигрантов в Ла-Манше, иронично напомнила о быстрой капитуляции Парижа перед нацистской Германией в 1940 году.

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Её заявление прозвучало после того, как лидер Reform UK Найджел Фараж представил план, предусматривающий возвращение мигрантов на французскую или бельгийскую территорию.

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Представитель МВД Франции назвал это предложение нарушением суверенитета и международного права.

Ранее сообщалось, что Фараж пообещал силой остановить лодки с мигрантами за 2 недели.