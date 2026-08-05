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Назван единственный способ подвести Киев к переговорам

Lenta.ruиещё 1

Единственной реальной предпосылкой для переговоров с Киевом является дальнейшее продвижение российских войск и увеличение военных успехов, считает политолог Александр Асафов. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что никакие другие международные усилия или рассуждения результата не дадут.

Назван единственный способ подвести Киев к переговорам
© РИА Новости

«Только продвижение, изменение ситуации на земле, только увеличение успехов наших Вооруженных сил реально создает предпосылки для переговоров. Мы видим, что когда было заявлено о системной работе по объектам ВСУ и тем, которые их поддерживают, изменилась риторика американцев и киевского режима. Эту работу необходимо продолжать дальше. Только так можно привести к переговорам, а вовсе не вовлечением других международных акторов, не вступлением в какие-то рассуждения с Киевом», — пояснил политолог.

По его словам, никакие политические или неполитические действия, кроме успешного наступления, не способны изменить ситуацию и привести к переговорному процессу или хотя бы к чему-то похожему на него, заключил Асафов.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) оказывает негласное давление на Украину, медлящую с проведением реформ, необходимых для вступления страны в блок. Отмечается, что Евросоюз закрывает глаза на проблемы Киева с принятием необходимых законопроектов, охватывающих сферы верховенства права, судебной системы, борьбы с коррупцией и реформы государственного управления.