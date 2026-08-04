Страны Персидского залива обвинили Израиль в срыве перемирия по Газе

Турция, Египет и Катар выразили недовольство действиями Израиля, обвиняя его в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В совместном заявлении трех стран подчеркивается, что продолжающиеся атаки угрожают реализации второго этапа мирного плана, пишет РИА Новости.

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что «Совет мира» одобрил инициативу, которая включает разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в Газе. В соответствии с этой инициативой, израильские войска должны постепенно покинуть регион по мере выполнения процесса разоружения.

В документе, опубликованном Министерством иностранных дел Турции, отмечается, что действия Израиля нарушают условия прекращения огня и подрывают усилия по продвижению мирного процесса.

Трамп и Нетаньяху обсуждали Газу на встрече в Белом доме

Страны-посредники осудили продолжающиеся действия Израиля в Газе, включая атаки на медицинские учреждения, которые привели к жертвам среди гражданского населения, включая женщин и детей. Они назвали это грубым нарушением международного права и гуманитарных норм.

В заявлении также акцентируется внимание на том, что Израиль обязан соблюдать все обязательства, вытекающие из международного права и условий соглашения о прекращении огня.

Турция, Египет и Катар предупредили о том, что продолжающиеся нарушения могут привести к эскалации конфликта и ухудшению гуманитарной ситуации в Газе.

Три страны призвали международное сообщество оказать давление на Израиль для выполнения его обязательств по международному праву и условиям прекращения огня, чтобы обеспечить успешную реализацию мирного плана президента Трампа.

Ранее Трамп объяснил, когда израильские военные покинут Газу.