СМИ: в переговорах Ирана и США может произойти прорыв

Телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что в переговорах между Ираном и США в ближайшее время может произойти прорыв.

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Посредники испытывают «осторожный оптимизм» и надеются на объявление о прекращении огня. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи планирует в ближайшее время посетить Исламабад по просьбе пакистанского коллеги, хотя официального подтверждения пока нет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры касаются возобновления судоходства в Ормузском проливе к 4 августа, и назвал их «последним шансом» для Ирана.

Ранее сообщалось, что Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в срыве перемирия в Газе.