Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема обратился к Евросоюзу с заявлением по Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

Мема выступил с призывом к Евросоюзу по Украине и предложил объединению прекратить военную помощь Киеву. По его мнению, необходимо заставить страну соблюдать правила ведения боя и остановить удары по мирным гражданам.

«Я призываю [председателя Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен не молчать перед лицом столь варварской атаки на гражданских в России. Она должна немедленно прекратить военную помощь Украине и заставить Украину соблюдать правила ведения боевых действий, не нацеливаясь на мирных жителей», — отметил политик.

В Финляндии испугались планов на конфликт с Россией

Ранее Мема призвал президента Украины Владимира Зеленского начать диалог с Россией. Он добавил, что Зеленскому следует прекратить атаки на российскую территорию, если он хочет остановить российские удары.