Украина никогда не станет членом НАТО, все разговоры о вступлении в альянс — сказки, признал посол республики в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на региональные СМИ.

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Журналисты отметили, что Владимир Зеленский на протяжении многих лет настаивает на том, чтобы Украину приняли в НАТО. По его мнению, страна «заслужила» то, чтобы ее приняли в блок без всяких условий.

«Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим», — подчеркнул Залужный.

По его мнению, НАТО останется в нынешнем виде, без изменений. Вместе с тем, добавил он, что Киеву нужны технологии, которые есть в странах-членах блока, в том числе в области противоракетной обороны и космоса.

Дипломат предположил, что Украина присоединится к новым блокам и союзам, в частности, к «европейскому военному блоку безопасности».

Ранее Залужный сообщил, что Киеву следует забыть о возвращении к границам 1991 года, необходимо перестать верить в мифических белых лебедей, приносящих счастье.