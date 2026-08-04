На Украине заявили о грядущей сложной зиме

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что энергетический сектор страны испытывает нехватку финансирования. Его слова приводит ТАСС.

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Корецкий заявил, что необеспеченная потребность украинской энергетики в преддверии отопительного сезона достигает порядка 650 миллионов евро. По его словам, Фонд поддержки энергетики Украины уже собрал более двух миллиардов евро, однако этого недостаточно.

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«Темпы мобилизации помощи нельзя снижать. Эта зима объективно будет сложной», — отметил он.

Ранее эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик заявил, что главными рисками для энергетики Украины станут морозы, удары и исчерпание газа. До этого Новик сообщил, что состояние энергетической инфраструктуры Украины к середине 2026 года можно оценить как хронически дефицитное.