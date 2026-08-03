"Он предал нас": бывшие соратники Трампа создали антивоенное движение

Бывшие соратники президента США Дональда Трампа объединились для создания нового антивоенного политического движения, бросив открытый вызов американскому лидеру и руководству Республиканской партии, сообщает издание The Daily Beast.

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«Мы говорили: никаких больше войн за рубежом, и мы действительно это имели в виду, поддерживая Дональда Трампа, потому что он дал это обещание. Но он предал нас всех», — написала экс-конгрессмен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин на своей странице на платформе X.

В состав нового политического объединения, помимо Марджори Тейлор Грин, вошли известный журналист Такер Карлсон, уходящий в отставку конгрессмен Томас Масси, бывший директор Национального контртеррористического центра Джо Кент, а также муж Грин, журналист Брайан Гленн. Группа оппозиционно настроенных политиков и медиафигур собралась в доме Такера Карлсона в штате Мэн для обсуждения дальнейшей тактики и создания силы, способной привлечь сторонников как правых, так и левых взглядов. Основатели движения обвиняют действующего президента в нарушении предвыборных обещаний, втягивании Соединенных Штатов в конфликт с Ираном и подчинении интересам внешних лоббистов.

Подобный раскол в рядах сторонников американского лидера может серьезно осложнить позиции Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах, оттянув значительную часть голосов избирателей.