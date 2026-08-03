Трамп сделал неожиданное заявление о конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил на традиционном брифинге в Белом доме, что удовлетворен тем, как проходит война с Ираном. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили американского лидера рассказать о ситуации на Ближнем Востоке.

«У нас сейчас конфликт с Ираном, и он идет очень хорошо, очень и очень хорошо», — констатировал Трамп.

По его словам, в этом году у США также был конфликт с Венесуэлой, он очень хорошо закончился.

Ранее массмедиа сообщили, что Тегеран загнал США в ловушку, мастерски воспользовался слабостями Трампа.

Британская газета Financial Times отметила также, что США утратили инициативу на Ближнем Востоке.