Трамп сделал неожиданное заявление о конфликте с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил на традиционном брифинге в Белом доме, что удовлетворен тем, как проходит война с Ираном. Об этом пишет РИА Новости.
Журналисты попросили американского лидера рассказать о ситуации на Ближнем Востоке.
«У нас сейчас конфликт с Ираном, и он идет очень хорошо, очень и очень хорошо», — констатировал Трамп.
По его словам, в этом году у США также был конфликт с Венесуэлой, он очень хорошо закончился.
Ранее массмедиа сообщили, что Тегеран загнал США в ловушку, мастерски воспользовался слабостями Трампа.
Британская газета Financial Times отметила также, что США утратили инициативу на Ближнем Востоке.