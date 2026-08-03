Трамп заявил о возможном открытии Ормузского пролива

США и Иран обсуждают возможность полного открытия Ормузского пролива уже во вторник, 4 августа. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Clash Report.

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«Мы говорим о том, чтобы завтра открыть пролив, полностью открыть», — заявил Трамп.

По его словам, переговоры с Ираном должны пройти быстро, и после открытия Ормузского пролива речь будет идти о ядерном потенциале Исламской республики. Трамп подчеркнул, что сейчас у Тегерана есть «последний шанс» подписать «хороший документ».

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения по Ирану, «как никогда прежде». До этого Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран проведут переговоры 3 августа.

Также американский президент сообщил, что стороны достигли договоренностей по Ормузскому проливу. Однако представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сказал, что слова Трампа о переговорах не являются правдой.