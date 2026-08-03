"Критическая масса": в Раде ужаснулись случившемуся в ВСУ
Главной проблемой Вооруженных сил Украины является не просто нежелание граждан идти на фронт, а панический страх перед армией, из которой новобранцы массово дезертируют при любой удобной возможности, заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в видеоинтервью изданию «Украинская правда».
«И это критическая масса людей, которую не дополучают вооруженные силы», — сказал Сергей Рахманин.
Отвечая на вопрос журналистов о том, соответствует ли действительности неофициальная информация о том, что число дезертиров достигает половины от общего числа новобранцев, депутат отказался назвать конкретные данные, но подтвердил масштаб катастрофы.
«Я не могу говорить. Мне известны цифры, но, к сожалению, я не уполномочен эти цифры озвучивать. Я стараюсь быть законопослушным гражданином. Но это критическая цифра», — ответил он.
Рахманин подчеркнул, что ни введение контрактов, ни упрощение процедур перевода между частями не способны исправить ситуацию, поскольку беглецы в принципе не хотят служить. По его словам, огромные суммы денег, которые украинцы готовы отдавать за уклонение от мобилизации, свидетельствуют о полной бесперспективности попыток заманить людей на фронт финансовыми стимулами.
«Если человек убегает из учебного центра, ему безразличен усложненный или упрощенный перевод. Он никуда не хочет переводиться, потому что служить не хочет. Эту проблему нужно решать. Ее сложно решать, но и это предложение эту проблему не решает от слова вообще. Если человек готов заплатить 30-35 или 40 тысяч долларов за то, чтобы не служить, если вы ему даже семь тысяч долларов будете платить, чтобы он служил, его это не устроит», — резюмировал депутат.