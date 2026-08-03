Главной проблемой Вооруженных сил Украины является не просто нежелание граждан идти на фронт, а панический страх перед армией, из которой новобранцы массово дезертируют при любой удобной возможности, заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в видеоинтервью изданию «Украинская правда».

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«И это критическая масса людей, которую не дополучают вооруженные силы», — сказал Сергей Рахманин.

Отвечая на вопрос журналистов о том, соответствует ли действительности неофициальная информация о том, что число дезертиров достигает половины от общего числа новобранцев, депутат отказался назвать конкретные данные, но подтвердил масштаб катастрофы.

«Я не могу говорить. Мне известны цифры, но, к сожалению, я не уполномочен эти цифры озвучивать. Я стараюсь быть законопослушным гражданином. Но это критическая цифра», — ответил он.

Рахманин подчеркнул, что ни введение контрактов, ни упрощение процедур перевода между частями не способны исправить ситуацию, поскольку беглецы в принципе не хотят служить. По его словам, огромные суммы денег, которые украинцы готовы отдавать за уклонение от мобилизации, свидетельствуют о полной бесперспективности попыток заманить людей на фронт финансовыми стимулами.