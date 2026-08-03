Зеленский сделал заявление о присутствии Украины в странах бывшего СССР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении выстраивать сильные отношения с Азербайджаном, Арменией и другими странами бывшего СССР.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Присутствие Украины сегодня в пространстве бывших советских стран — это независимость этих стран. (...) Очень важно для нас поддерживать такие отношения, и я горжусь, что мы их строим таковыми», — подчеркнул политик.

Зеленский добавил, что Киеву необходимо выстраивать сильные отношения с Азербайджаном. Кроме того, он отметил восстановление отношений с Армений «впервые после многолетней паузы».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал украинцев «никогда не соглашаться на оккупацию», сравнив положение Украины и Азербайджана, когда на последний давили с требованием отказаться от территорий в пользу Армении. Тогда же он высказался о памяти Азербайджана в отношении СССР. По его словам, у азербайджанцев сохранилось понимание, «что значит быть колонией».

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Баку по Украине является предметом разногласий с Россией. По его словам, Москва придерживается прагматичного подхода и не считает, что разногласия должны отбрасывать тень на двусторонние отношения между странами.