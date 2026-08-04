В Киеве 20-й день протестуют из-за отставки Федорова

Митинг против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины проходит 20-й день подряд в Киеве. Всего протесты охватили 4 августа не менее 10 городов, следует из подсчетов ТАСС.

По данным издания "Новости Live", в украинской столице, несмотря на ливень и объявлявшуюся воздушную тревогу, на протест вышли около 120 человек. Ранее украинские СМИ публиковали кадры затопленных улиц и переходов в Киеве.

Во вторник акции протеста также проходят в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Николаеве, Львове, Одессе, Ровно, Тернополе, Черкассах и Харькове.

14 июля Федоров был смещен с поста главы Минобороны, в том числе из-за конфликта с Александром Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции в поддержку Федорова.

Протестующие требовали не только вернуть его, но и уволить Сырского с поста главкома ВСУ. 22 июля Владимир Зеленский отправил Сырского в отставку, назначив на его должность бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.