Макрона обвинили в желании развязать войну с Россией

Бывший евродепутат от Франции Филипп де Вилье обвинил французского президента Эммануэля Макрона и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в желании развязать войну с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

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«Чего на самом деле хотят фон дер Ляйен… и Макрон? Они хотят войны», — сказал де Вилье.

Экс-евродепутат назвал три причины, по которым президент Франции стремится к конфликту с Россией. Первой причиной, по его мнению, стало желание Макрона завоевать голоса на президентских выборах у кандидатов, сконцентрированных на решении внутренних проблем.

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Вторая причина обусловлена намерением перевести полномочия в сфере обороны с национального уровня Франции на уровень Европейского союза (ЕС) для федерализации объединения либо превращения его в единое государство, считает де Вилье.

Третьей причиной стало стремление Макрона отвлечь французов от проблем внутри страны, в частности, от распространения радикального исламизма, добавил бывший евродепутат.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что европейские государства готовятся к войне с Россией и не скрывают этого. Так дипломат высказался о планируемых совместных учениях Германии и Франции.