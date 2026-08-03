Okdiario: премьер Испании отдыхает на Канарах на фоне кризиса в Сеуте

Премьер Испании Педро Санчес отдыхает на Канарах на фоне разгорающегося миграционного кризиса в Сеуте.

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«Хотя кризис в Сеуте далек от разрешения, Санчес прервал свою работу в правительстве, чтобы провести отпуск с семьей в Ла-Марете, где теоретически он может остаться на весь месяц», — пишет Okdiario.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости дальнейшего усиления охраны внешних границ Евросоюза после миграционного кризиса в Сеуте.

Кроме того, журнал Spectator выразил мнение, что кризис в испанском анклаве может укрепить политические позиции премьер-министра Италии Джорджи Мелони и лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.