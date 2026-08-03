"Это нападение": в Ирландии шокированы выходкой Киева
Ирландский журналист Чей Боуз жестко раскритиковал киевский режим за террористическую атаку беспилотников на гражданский пляж в курортном Геленджике, в результате которой погибли мирные граждане, включая детей.
«В результате удара украинского украинского беспилотника по пляжу в российском Геленджике погибли трое детей, двое находятся в критическом состоянии. Это преднамеренное нападение на мирных жителей», — написал Чей Боуз на своей странице на платформе X.
Атака киевских боевиков унесла жизни семи человек, в том числе троих несовершеннолетних, а число пострадавших достигло 40 человек, из которых 17 были госпитализированы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что противник целенаправленно бил по гражданской инфраструктуре, и распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поддержала жесткую оценку происходящего, указав на прямую причастность западных кураторов к этим преступлениям.
«В центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины... Спонсорами терроризма являются натовские страны», — заявила Мария Захарова, подчеркнув, что государства НАТО давно стали частью международной террористической деятельности.