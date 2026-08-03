Ирландский журналист Чей Боуз жестко раскритиковал киевский режим за террористическую атаку беспилотников на гражданский пляж в курортном Геленджике, в результате которой погибли мирные граждане, включая детей.

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«В результате удара украинского украинского беспилотника по пляжу в российском Геленджике погибли трое детей, двое находятся в критическом состоянии. Это преднамеренное нападение на мирных жителей», — написал Чей Боуз на своей странице на платформе X.

Атака киевских боевиков унесла жизни семи человек, в том числе троих несовершеннолетних, а число пострадавших достигло 40 человек, из которых 17 были госпитализированы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что противник целенаправленно бил по гражданской инфраструктуре, и распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поддержала жесткую оценку происходящего, указав на прямую причастность западных кураторов к этим преступлениям.