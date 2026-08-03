В Европе из-за жары мелеют реки и озера

Аномальная жара в Европе приносит все новые вызовы. Воды в реках и озерах на континенте становится все меньше. И это проблема создает реальную угрозу экономикам стран Европы.

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Дело не только в том, что туристы не могут насладиться прохладой у воды. Это, например, произошло с озером Брене на границе Франции и Швейцарии. Теперь туристам здесь не покататься на лодках и не насладиться видами водопадов.

Проблемы, которые несет обмеление, гораздо серьезнее страданий путешественников. В Венгрии анонсировали временное прекращение работы АЭС "Пакш", что произойдет впервые за 44 года ее эксплуатации. Причина - катастрофически низкий уровень воды в Дунае. Вода требуется для охлаждения реакторов.

Аналогичная проблема - в Румынии, где может прекратить работу АЭС в Чернаводэ.

"В настоящее время уровень вод Дуная падает со скоростью примерно 2-3 сантиметра в день, и это значит, что АЭС сможет работать еще четыре-пять дней, после чего будет остановлена", - заявляет руководство АЭС.

Румынские власти отчаянно пытаются сохранить работу АЭС: углубляют дно Дуная, топят баржи с камнями и подрывают скалы, чтобы направить течение оптимальным образом.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что судоходство по сербской части Дуная будет остановлено через несколько дней. Обмеление главной водной артерии страны отражается на работе нефтеперерабатывающего завода в Панчево: поставлять туда нефть по реке стало невозможным.

"Запланировано заседание кризисного штаба, мы сделаем все, что в наших силах. Надеюсь, нам не придется останавливать работу НПЗ", - отметил сербский лидер.

Тяжелая ситуация с водой наблюдается и в Германии. Газета Bild рассказала, что в бассейне Рейна из-за жары зафиксирован рекордно низкий уровень воды, и теперь транспортировка грузов по реке находится под большим вопросом. Фарватер еще проходим, но даже загрузка судов лишь наполовину может посадить их на мель. Более того, более сотни городов Германии вынуждены ограничить использование воды населением. В Мюнхене запретили поливать траву и набирать воду в бассейны на садовых участках. А в Потсдаме под запретом оказалось даже орошение дворцовых садов, имеющих государственный статус. И это не говоря об ограничениях для сельскохозяйственной сферы: фермерам запретили насосами откачивать воду из местных озер и рек.

Отмечается дефицит воды в Нидерландах. Власти пытаются принять срочные меры на фоне продолжающейся жары и сильной засухи: вводятся запреты на забор воды из каналов и ручьев для полива посевов. Фермеры же в панике: без воды урожай будет потерян.