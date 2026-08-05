Politico: Испания не может надеяться на НАТО в ситуации с миграционным кризисом

Испания не может полностью рассчитывать на помощь со стороны союзников по НАТО и Евросоюзу в ситуации с миграционным кризисом из-за их политических разногласий с испанским премьером Педро Санчесом. Об этом пишет Politico. Издание отмечает, что Мадрид перешел в "оборонительную позицию" в вопросе статуса Сеуты и Мелильи. Марокко активно оспаривает статус этих территорий. Пока между африканским государством и США устанавливаются все "более теплые связи", между Мадридом и Вашингтоном произошел раскол из-за нежелания Санчеса поддержать военную операцию против Ирана и недостаточных расходов в рамках НАТО, говорится в статье. В вопросе о том, кто поддержит Испанию, если Марокко "решит действовать в отношении Сеуты и Мелильи", появляется "все больше сомнений", продолжил автор публикации. В испанском МИД заявили изданию, что принадлежность Сеуты и Мелильи к королевству не поддается сомнению и признается международным правом и всем миром. В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище. 3 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что из Сеуты будут выдворены все мигранты "до последнего".