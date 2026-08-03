Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был навязан стране внешними силами, рассказал журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, накануне экс-президент сделал ряд пафосных высказываний, в частности, заявил, что использует нейросети, чтобы преодолеть ограничения, связанные с тюремным заключением.

Саакашвили также выразил надежду на то, что через некоторое время выйдет на свободу и, так же, как некогда Нельсон Мандела, придет к власти прямо из тюрьмы.

«Я выйду из этой тюрьмы, как вышел Нельсон Мандела и сразу пришел к власти, как нынешний президент Бразилии вышел из тюрьмы и снова стал президентом, как нынешний премьер-министр Малайзии прямо из тюрьмы стал премьер-министром», — пообещал бывший глава государства.

Кобахидзе отметил, что на протяжении 9 лет Грузии навязывали в качестве президента «человека, который находится в таком нездоровом состоянии». Он добавил, что последние заявления Саакашвили снова напоминают об этом гражданам республики.

По его мнению, общество понимает, как должна управляться страна, осознает, что Грузией никогда, ни при каких обстоятельствах, не должна управлять агентура.

Ранее премьер Грузии сообщил, что Саакашвили представляет собой явление, которое не подлежит оценке со стороны политиков — этим должны заниматься эксперты других областей. Он уточнил, что экс-президент «полностью утратил связь со здравым смыслом».