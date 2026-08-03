В 2026 году Россия уничтожила 37 автозаправочных станций «Нафтогаза», рассказала в соцсети Х бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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По ее оценке, сложившаяся ситуация — ещё одно доказательство того, что эскалация, выбранная в качестве «стратегического хода», была чистым заблуждением. Она добавила, что решение Киева продолжать военные действия привело к катастрофическим последствиям для республики.

«Наша энергосистема раздроблена, нефтеперерабатывающие заводы уничтожены, объекты «Нафтогаза» — главной нефтегазовой компании Украины — находятся под прямыми ударами», — посетовала Мендель.

По ее словам, часть АЗС была восстановлена, остальные до сих пор лежат в руинах и не работают. Для простых украинцев, добавила она, это означает более длинные очереди, рост цен на топливо и всё возрастающие трудности с поиском работающих АЗС.

Позже Мендель сообщила, что мирное население Украины в значительной степени остаётся беззащитным в связи с тем, что в государстве отсутствует комплексная система, которая дала бы людям надёжные укрытия и средства для выживания.