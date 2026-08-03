Пока вы не уснули: трагедия в Геленджике и три варианта перемирия Зеленского

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике

© Сергей ЕлагинБизнес OnlineТАСС

Три человека погибли при падении обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка в Геленджике. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

По его словам, пострадали еще 13 человек, в том числе дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Читать новость полностью

Иран опроверг слова Трампа о переговорах с США

© ABEDIN TAHERKENAREHEPATACC

Заявления президента США Дональда Трампа о переговорах между Тегераном и Вашингтоном ложны, Иран ведет переговоры только с Оманом по вопросу обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

Читать новость полностью

Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине

© Global Look Press

Украина будет стараться завершить конфликт с Россией еще до начала зимы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с послами, чьи слова приводит «РБК-Украина».

По его словам, задача дипломатов – «дать максимальную поддержку внешнему треку в отношениях с партнерами для правительства Украины». В то же время он заметил, что невозможно на 100% сказать, когда сработают «усилия» республики по достижению мира.

Читать новость полностью

Стало известно о трех вариантах перемирия Зеленского

© IMAGOTACC

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает три варианта перемирия — воздушное, энергетическое и на фронте. Об этом заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Читать новость полностью

В России заявили о пройденном пике кризиса с бензином

Пик кризиса с бензином в России пройден, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Россия начала закупать бензин в Казахстане и Индии.

Читать новость полностью

Политик Борис Надеждин* эмигрировал во Францию

Об этом в понедельник, 3 августа, он сообщил в личном блоге.

До этого политика оштрафовали на одну тысячу рублей по возбужденному в отношении него уголовному делу о демонстрации экстремистской символики. Решение было вынесено Долгопрудненским городским судом.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции.

Читать новость полностью

Стало известно о судьбе гражданки Узбекистана, постелившей под ноги коврик с флагом РФ

Трудовую мигрантку из Узбекистана, постелившую коврик для ног с изображением флага России, депортируют 6 августа. Об этом сообщила пресс-служба агентства миграции республики в Telegram-канале.

Отмечается, что женщину отправят на родину за счет средств миграционного фонда. Для нее купят авиабилет в Узбекистан. Представительство агентства в РФ и генконсульство Узбекистана в Казани находятся во взаимодействии с госорганами России и выясняют обстоятельства случившегося. С женщиной установлена связь, ей оказывается необходимая консульско-правовая помощь.

Читать новость полностью

В России рухнули продажи канистр для топлива

Российский рынок автомобильных канистр столкнулся с резким охлаждением спроса. После ажиотажного июня, когда емкости для бензина скупали «как в последний раз», к концу июля продажи этого товара обвалились в 5 раз. По данным Telegram-канала Shot, падение спроса на канистры за последний месяц составило 81%.

Отмечается, что в июне 2026 года канистры массово раскупались не только обычными водителями, но и спекулянтами, которые пытались заработать на перепродаже.

Читать новость полностью

Вывозить из России уголь стало опасно

Количество балкеров в Черном море, свободных для загрузки, по состоянию на 26 июля сократилось на четверть по сравнению с тем же периодом годом ранее и на 21 процент к июню, до 97 единиц. Об этом со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Аналитики указывают, что страховые компании отказываются работать с судами, заходящими в Азово-Черноморский бассейн, из-за военных угроз. В результате экспортерам угля все сложнее найти флот для продолжения поставок.

Читать новость полностью

МИД Белоруссии пригрозил Латвии несимметричным ответом на закрытие границ

Минск подготовит ответные меры на решение Риги закрыть границу, включая возможные несимметричные шаги для защиты собственных интересов, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варнаков.

Белоруссия оставляет за собой право предпринять ответные действия на закрытие границ со стороны Латвии, передает РИА «Новости». Возможные шаги могут носить несимметричный характер.

Читать новость полностью