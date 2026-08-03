Заявление президента России Владимира Путина о распаде Украины может воплотиться в реальность. Об этом пишет издание Sohu.

Как отмечается в материале, Украина потеряла большую часть молодого населения, а также имеет значительные долги перед Западом. Даже президент Владимир Зеленский не уверен, сможет ли его страна в таком состоянии сохранить западные территории, говорится в тексте.

По мнению авторов, одной из главных проблем республики являются разногласия внутри элит. Их Зеленский пытался уладить через отставку министра обороны Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского, однако это спровоцировало протесты, отмечают журналисты.

«Тем временем заявление [президента России Владимира] Путина продолжает звучать в ушах украинских политиков. Внутренние противоречия стали очевидными, а будущее Украины все более неопределенным. Зеленский может производить кадровые перестановки, но не способен уладить фундаментальную проблему — внутренний раскол», — пишет Sohu.

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До этого президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли, поскольку только Россия была гарантом ее территориальной целостности. По словам главы государства, эти территории исторически принадлежали Польше, Венгрии и Румынии. Со временем все встанет на свои места, добавил Путин.

Ранее в США фразой «с этой нацией покончено» оценили дальнейшие перспективы Украины.