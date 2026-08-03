Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости дальнейшего усиления охраны внешних границ Евросоюза после миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута.

Об этом говорится в её письме премьер-министру Испании Педро Санчесу, с которым ознакомилось издание Euractiv.

По словам главы ЕК, Евросоюзу необходимо укреплять наиболее уязвимые участки внешних границ, используя в том числе физические барьеры там, где это необходимо. Фон дер Ляйен также призвала усилить взаимодействие с местными властями, развивать системы раннего предупреждения, бороться с сетями контрабандистов и ускорить депортацию нелегальных мигрантов. Кроме того, она поддержала действия Испании и Марокко во время кризиса и назвала Марокко важным стратегическим партнёром ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.

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Ранее мэр-президент испанского анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортис назвал миграционный кризис в Сеуте полным провалом правительства Испании.

Кроме того, Имброда Ортис заявлял, что ситуация в Сеуте после массового наплыва мигрантов до сих пор не нормализовалась.