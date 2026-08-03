Глава Мелильи опроверг заявления о нормализации ситуации в Сеуте

Мэр-президент испанского анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортис заявил, что ситуация в Сеуте после массового наплыва мигрантов не нормализовалась.

Об этом он заявил журналистам.

«Это ложь, что ситуация в Сеуте нормализовалась. Всё ещё тысячи и тысячи человек располагаются в лагерях по всей Сеуте», — сказал Ортис.

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид намерен потребовать от стран Евросоюза солидарности в связи с миграционным кризисом в Сеуте.

Кроме того, радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Национальный разведывательный центр Испании заранее предупреждал МВД страны о риске массового наплыва мигрантов в Сеуту, однако эти сигналы были проигнорированы.